Un incidente frontale tra due auto si è verificato nel Cagliaritano, causando la morte di un giovane di 25 anni che era alla guida di una delle vetture. Il conducente dell'altra vettura, un uomo di 45 anni, ha riportato ferite e è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessun altro coinvolto è stato riferito. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Drammatico incidente stradale nella serata di lunedì 8 giugno a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a Sanluri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita., L'incidente è avvenuto lungo la Strada 17 all'altezza della frazione di Podere Magnaboschi, a Sanluri, nel Medio Campidano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tragico incidente nel Cagliaritano: scontro frontale tra due auto, morto un 25enne

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