Tragico scontro frontale tra due auto nel Forlivese | coinvolta una famiglia ravennate

Una domenica di sole si è conclusa con un incidente grave sulla Provinciale 3, vicino a San Zeno, nel Forlivese. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo una famiglia proveniente da Ravenna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e rilievi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note.

Una domenica pomeriggio di sole si è trasformata in tragedia sulla Provinciale 3, nei pressi di San Zeno. Nel violento scontro frontale avvenuto poco dopo le 16, è rimasta coinvolta una famiglia di Ravenna che viaggiava a bordo di una Mini Countryman. All'interno dell'abitacolo si trovavano.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Scontro violento sulla SR79: una famiglia coinvolta nel frontale? Cosa sapere Scontro frontale tra Audi e Mercedes sulla SR79 vicino Piediluco sabato sera. Leggi anche: Tragico scontro frontale, perde la vita una 67enne. Tra i feriti anche due bimbi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Muore nel frontale: tragico incidente, altri tre feriti; Tragico scontro a Ravenna in via Ravegnana: muore un motociclista; Scontro frontale tra due treni in Danimarca, diversi feriti, alcuni gravi; Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo. Galeata. Tragico frontale in località Strada San Zeno: muore una donna di 67 anni, ferito gravemente il maritoTragico scontro frontale nei pressi della località Strada San Zeno, nel comune di Galeata, nel quale ha perso la vita una donna di 67 anni di ... corriereromagna.it Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambiniÈ successo sulla Sp3 del Rabbi in località San Zeno, al confine tra Galeata e Predappio: coinvolte due famiglie ... ilrestodelcarlino.it Tragico scontro frontale auto-scooter a Palermo, morto un uomo di 36 anni https://www.palermolive.it/incidente-mortale-palermo-viale-lazio-via-liberta-auto-vespa-dario-matranga/ - facebook.com facebook Nel 2020 un altro tragico incidente: lo scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. #Tg1 x.com