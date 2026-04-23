Ancora un tragico incidente | un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto

Un grave incidente si è verificato ieri sera in via Gaspare Cusumano a Carini, coinvolgendo due auto. Una Renault Clio e una Lancia Y si sono scontrate frontalmente, provocando la morte di un uomo di 50 anni alla guida della prima vettura e lasciando due persone ferite in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente mortale ieri sera in via Gaspare Cusumano a Carini. Un uomo di 50 anni, Massimo Guarneri, è morto nella scontro tra la Renault Clio di cui era alla guida e una Lancia Y. Gravemente ferita la donna di 54 anni che viaggiava con lui e il conducente di 46 anni dell'altra auto. I due feriti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Incidente sull’A1 tra Pontecorvo e Ceprano: scontro tra due furgoni. Morti tre operai Notizie correlate Leggi anche: Ancora un drammatico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini: un morto nello scontro tra due camionUn tragico incidente stradale ha causato la morte di una persona lungo la strada 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: INCIDENTE NEL BELLUNESE, MUORE CENTAURO TREVIGIANO; L’impatto fatale con la moto, il finanziere palermitano Walter La Rizza muore in un incidente; Ancora un incidente mortale sulla SS 690 Avezzano-Sora; Schianto mortale, traffico paralizzato in A14: riaperto il tratto Castel San Pietro–San Lazzaro. Incidente mortale a Pagani: morti un carabiniere e la suoceraDue persone sono morte nello scontro tra un’autovettura e un tir. Il sinistro è avvenuto in via Mangioni, a Pagani. A perdere la vita un carabiniere di 58 anni Domenico Allegri, del Nas di Salerno, ... napolivillage.com Tragico incidente: muoiono Luogotenente dei carabinieri Domenico Allegri e la suoceraIncidente mortale a Pagani in via Mangioni: nello schianto tra un’auto e un camion muoiono il carabiniere Domenico Allegri, 59 anni, e la suocera 90enne Antonietta De Martinis. infodifesa.it Tragico incidente a Pagani, auto contro camion: due morti Dolore e sgomento nella città dell'Agro salernonotizie.it E' tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Pagani. Due persone, un carabiniere 58enne e la suocera 90enne - facebook.com facebook Un tragico incidente è costato la vita ad Alex Manninger, 48enne ex portiere austriaco che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l’automobile su cui viaggiava Mannin x.com