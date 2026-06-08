Tragico incidente in Italia scontro tra minicar e auto | bilancio gravissimo

Da thesocialpost.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente grave si è verificato oggi in Italia, quando una minicar e un’auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha causato gravi ferite a più persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore mentre i rilievi venivano effettuati. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pomeriggio qualunque si trasforma in un istante drammatico quando il rumore metallico di un impatto violento rompe il silenzio della strada. Due esistenze giovanissime, a bordo di un mezzo leggero, si sono scontrate frontalmente con un veicolo più pesante, vedendo i propri sogni e la propria quotidianità accartocciarsi dentro un groviglio di lamiere. In pochi secondi la normalità ha lasciato il posto al suono delle sirene, alla corsa contro il tempo dei soccorritori e all’angoscia di intere famiglie, mentre l’orizzonte stradale diventava lo scenario di una tragedia sfiorata. Il tremendo impatto nel pomeriggio calabrese. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 di lunedì 8 giugno, lungo l’arteria stradale che unisce la frazione di Castellace al comune di Rizziconi, posizionato nel territorio della provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

tragico incidente in italia scontro tra minicar e auto bilancio gravissimo
© Thesocialpost.it - Tragico incidente in Italia, scontro tra minicar e auto: bilancio gravissimo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

News - Muore a 17 anni in un incidente stradale. Una tragedia che obbliga a fermarsi 12/3/2026

Video News - Muore a 17 anni in un incidente stradale. Una tragedia che obbliga a fermarsi 12/3/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, incidente sulla Colombo, la "strada maledetta": scontro tra auto e minicar, morto 17enne Giacomo Bracaletti - VIDEO

Muore nello scontro, tragico incidente tra moto e autoUn grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 99 nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena.

Temi più discussi: Auto fuori strada e volo di 100 metri nel Luganese: la vittima era un 31enne italiano; Tragico incidente mortale scuote ski community; Sci di fondo in lutto: Dana e Camilla Galli perdono la vita in un tragico incidente stradale; Montagna, cacciatore italiano precipita e muore in Austria.

tragico incidente in italiaTragico incidente in Italia: Emanuela De Angelis aveva solo 22 anniUn incidente stradale a Caivano ha portato alla tragica perdita di Emanuela De Angelis, 22 anni. La comunità piange la sua scomparsa ... bigodino.it

tragico incidente in italiaTragico incidente in tangenziale: muore Riccardo AutieriUn incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli ha spezzato la vita all'ingegnere puteolano Riccardo Autieri. Il 66enne viaggiava in scooter quando si è scontrato con ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web