Tragico incidente in Italia scontro tra minicar e auto | bilancio gravissimo

Un incidente grave si è verificato oggi in Italia, quando una minicar e un’auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha causato gravi ferite a più persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore mentre i rilievi venivano effettuati. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un pomeriggio qualunque si trasforma in un istante drammatico quando il rumore metallico di un impatto violento rompe il silenzio della strada. Due esistenze giovanissime, a bordo di un mezzo leggero, si sono scontrate frontalmente con un veicolo più pesante, vedendo i propri sogni e la propria quotidianità accartocciarsi dentro un groviglio di lamiere. In pochi secondi la normalità ha lasciato il posto al suono delle sirene, alla corsa contro il tempo dei soccorritori e all’angoscia di intere famiglie, mentre l’orizzonte stradale diventava lo scenario di una tragedia sfiorata. Il tremendo impatto nel pomeriggio calabrese. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 di lunedì 8 giugno, lungo l’arteria stradale che unisce la frazione di Castellace al comune di Rizziconi, posizionato nel territorio della provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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News - Muore a 17 anni in un incidente stradale. Una tragedia che obbliga a fermarsi 12/3/2026

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