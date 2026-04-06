Un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 99 nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena. Un'auto e una moto sono entrate in collisione, provocando la morte di uno dei due conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del coinvolto. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Sovicille (Siena), 6 aprile 2026 – Ancora un tragico incidente stradale. Questa volta è accaduto sulla strada provinciale 99 nel territorio comunale di Sovicille. Un uomo di 47 anni è morto. Dalle prime informazioni si tratta di uno scontro tra moto e auto. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato intorno alle 18:45. I soccorritori sono stati subito attivati e sul posto sono arrivati l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore e l’ambulanza della Misericordia di Monticiano. Vista la gravità dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2. I soccorritori hanno fatto di tutto per tentare di salvare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore nello scontro, tragico incidente tra moto e auto

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