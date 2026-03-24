Roma incidente sulla Colombo la strada maledetta | scontro tra auto e minicar morto 17enne Giacomo Bracaletti - VIDEO

Il ragazzo era alla guida della minicar quando si è scontrato intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, poi trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita Incidente stradale a Roma sulla Colombo, la "strada maledetta". Uno scontro tra un'auto e una minica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ROMA, INCIDENTE MORTALE SULLA COLOMBO. DECEDUTA 2O ENNE, TRAVOLTA DA UNA GARA FRA AUTO.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giacomo Bracaletti

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La comunità parrocchiale con grande commozione ha appreso della scomparsa del giovanissimo Giacomo Bracaletti, morto a soli 17 anni in un incidente stradale. Giacomo è stato battezzato e ha ricevuto la Prima Comunione nella nostra parrocchia e don facebook