Roma incidente sulla Colombo la strada maledetta | scontro tra auto e minicar morto 17enne Giacomo Bracaletti - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo era alla guida della minicar quando si è scontrato intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, poi trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita Incidente stradale a Roma sulla Colombo, la "strada maledetta". Uno scontro tra un'auto e una minica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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