Tragico incidente a Torino | scontro tra auto e moto muore un salentino di 49 anni

Un incidente mortale si è verificato domenica 7 giugno lungo la strada del Traforo di Torino, coinvolgendo un'auto e una moto. Un uomo di 49 anni, originario del Salento e ingegnere, è deceduto a seguito dello scontro. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle altre persone coinvolte.

Tragico schianto tra auto e moto: muore un ingegnere 49enne di origini leccesi. Il drammatico incidente si è verificato nella mattinata di domenica 7 giugno lungo la strada del Traforo di Pino, all'altezza di Villa Sassi, a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un'autovettura si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, Daniele Marinaci, 49 anni, residente a Chieri (Torino), ma originario di Squinzano, in provincia di Lecce. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il 49enne è morto sul colpo. Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate purtroppo fatali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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