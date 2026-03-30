Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina nei pressi della stazione Tuscolana a Roma. Un uomo di 33 anni, originario di San Donato Valcomino, è deceduto a seguito dello scontro. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze e i rilievi sul luogo.

Marco Tramontozzi, un uomo di 33 anni originario di San Donato Valcomino in provincia di Frosinone, ha perso la vita in uno scontro avvenuto a pochi chilometri dalla stazione Tuscolana nella mattinata di domenica. L'impatto è avvenuto questa mattina in via Mestre altezza via Monselice. A scontrarsi - secondo quanto riporta romatoday.it - una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman. Marco Tramontozzi è morto sul colpo. Sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro appurare il decesso della vittima. Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente dell'auto, italiano di 30 anni, è stato accompagnato presso l'ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Scontro tra auto e moto, muore giovane ciociaro dopo un tragico incidente a Roma

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