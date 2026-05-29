Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione nel Sannio, in provincia di Benevento. La scoperta è avvenuta ieri, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso. La situazione è al momento sotto indagine delle forze dell'ordine. Nella stessa giornata, si sono svolti eventi politici in Campania, con attenzione alle quote rosa e alle alleanze nel campo largo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 28 maggio 2026. Avellino – La partita vera si giocherà sulle quote rosa e sugli equilibri tra le anime politiche del campo largo. Perché se il neo eletto sindaco Nello Pizza ha sempre rivendicato l’idea di una giunta politica, espressione diretta dei partiti della coalizione, ora dovrà fare i conti con un doppio nodo: garantire la rappresentanza femminile ed evitare di lasciare qualcuno senza posti al tavolo del governo dopo la vittoria bulgara al primo turno delle comunali. (LEGGI QUI) Benevento – Dramma a Campoli del Monte Taburno, dove un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: dramma nel Sannio, uomo ritrovato senza vita in casa

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