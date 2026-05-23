Tragedia nelle Apuane anziana coppia trovata senza vita in fondo a una scarpata

Notizia in breve

Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in fondo a una scarpata nelle Apuane. I corpi sono stati scoperti dopo le ricerche che sono durate diversi giorni. I due erano scomparsi giovedì mattina dopo essere usciti in auto dal borgo di Pomezzana, nel comune di Stazzema. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.