Tragedia nelle Apuane anziana coppia trovata senza vita in fondo a una scarpata

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in fondo a una scarpata nelle Apuane. I corpi sono stati scoperti dopo le ricerche che sono durate diversi giorni. I due erano scomparsi giovedì mattina dopo essere usciti in auto dal borgo di Pomezzana, nel comune di Stazzema. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

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(Adnkronos) – Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Corrado Lorenzi, 87 anni, e della moglie Fortunata Moriconi, 88 anni, scomparsi da giovedì mattina dopo essersi allontanati in auto dal borgo di Pomezzana, nel comune di Stazzema (Lucca). A ritrovarli senza vita, per un drammatico scherzo del destino, è stato un loro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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