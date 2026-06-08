Alle 20:30 del 8 giugno 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma resta intenso, anche se si registra una lieve diminuzione rispetto ai momenti precedenti. Le strade principali sono ancora congestionate, con code e rallentamenti diffusi. Non si segnalano incidenti rilevanti o chiusure. La situazione si mantiene critica in centro e nelle zone di maggior afflusso.

Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale resta intenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti e code tra la Roma Fiumicino e via Appia anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra Tor di Quinto via Salaria in direzione quindi di San Giovanni lavori Questa notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso tra le 23 e le 5 Corso Italia in direzione di via Nomentana per il traffico proveniente da Piazzale Flaminio le deviazioni su via Lucania lavori di notte anche sulla Cassia bis Veientana tra le 21 e le 6 chiusura tra Castel de' ceveri e raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-06-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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