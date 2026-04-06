Alle otto e mezza del mattino nel traffico romano si registrano rallentamenti sulla carreggiata interna, con veicoli che procedono a passo d'uomo. La situazione interessa una parte della città, causando code e congestione lungo alcune arterie principali. Le autorità hanno segnalato la presenza di veicoli fermi o molto lenti, influenzando la circolazione in questa zona centrale. Non si segnalano incidenti o disagi di altra natura in questa fascia oraria.

Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico sulla restante rete viaria di capitale proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine interventi previsto per il prossimo 23 aprile spostamenti di lunedì dell'Angelo agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 in vista del controesodo previsto sempre per i pesanti un altro Stop per la giornata di domani martedì 7 Aprile dalle 9 alle 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

Traffico Roma del 06-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno l'annunciato maltempo per oggi è arrivato e questa notte ha colpito quasi tutta la regione a Roma un albero è crollato in...

MEXICO CITY: the 2026 FIFA World Cup starts here

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde.

Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine ... romadailynews.it

Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euroUltimo appuntamento della stagione con le Domeniche Ecologiche. Oggi, domenica 29 marzo 2026, la Capitale si ferma per il quinto e conclusivo blocco totale del traffico programmato dalla ... leggo.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com