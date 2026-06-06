Traffico Roma del 06-06-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:30 di questa mattina, sulla strada Sofia di Collatina a Roma, si circola su una sola corsia a causa di lavori in corso. La carreggiata è ridotta tra via della... e l'area interessata dai lavori rende il traffico più lento nel tratto. Nessuna informazione disponibile su eventuali deviazioni o chiusure complete.

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