Traffico di migranti dieci arresti

La polizia ha arrestato dieci persone coinvolte in un'organizzazione criminale transnazionale che gestiva il traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Le autorità hanno smantellato il gruppo, che organizzava i trasferimenti di migranti attraverso rotte illegali. Sono stati sequestrati documenti e mezzi utilizzati per il trasporto. Le indagini sono in corso per accertare altri dettagli sull’organizzazione.

La polizia ha sgominata un'organizzazione criminale transnazionale, ritenuta responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia.Questa mattina, 8 giugno 2026, gli agenti, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Dieci arresti per traffico di migranti tra Tunisia e Italia

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