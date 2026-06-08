Traffico di migranti dieci arresti
La polizia ha arrestato dieci persone coinvolte in un'organizzazione criminale transnazionale che gestiva il traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Le autorità hanno smantellato il gruppo, che organizzava i trasferimenti di migranti attraverso rotte illegali. Sono stati sequestrati documenti e mezzi utilizzati per il trasporto. Le indagini sono in corso per accertare altri dettagli sull’organizzazione.
La polizia ha sgominata un'organizzazione criminale transnazionale, ritenuta responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia.Questa mattina, 8 giugno 2026, gli agenti, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dieci arresti per traffico di migranti tra Tunisia e Italia
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