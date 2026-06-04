La riforma del gip collegiale sarà applicata a fine febbraio 2027, secondo quanto annunciato dal ministro della Giustizia durante una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il decreto-legge firmato giovedì conferma il rinvio. Inoltre, è stato cancellato l'emendamento noto come “Musk” riguardante i migranti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi di questa decisione o su eventuali modifiche legislative.

L’applicazione della riforma del gip collegiale slitta a fine febbraio 2027. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri di giovedì, che ha ufficializzato la data del rinvio in un decreto-legge. La norma “garantista”, contenuta nella legge Nordio del 2024, prevede che a decidere sulle richieste di custodia cautelare in carcere non sia più un singolo giudice, ma un collegio di tre: la novità avrebbe dovuto scattare dal 25 agosto, cioè a due anni dall’entrata in vigore della legge, per adeguare nel frattempo gli organici della magistratura. Le assunzioni promesse però non sono state realizzate, e così nei mesi scorsi l’ Associazione nazionale magistrati ha chiesto più volte un rinvio della riforma, trovando alla fine il consenso del Guardasigilli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, doppio dietrofront di Nordio: slitta la riforma degli arresti, cancellato l'”emendamento Musk” sui migranti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, prevale il No: bocciata la riforma Nordio

Referendum, Nordio: «La riforma della giustizia garantisce più equilibrio e maggiore responsabilità»Oggi a Napoli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio partecipa ai festeggiamenti del 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si parla di: Legge elettorale, il Pd chiama il popolo del No al referendum.

Referendum sulla Giustizia, la Chiesa si schiera col No e scoppia il caos. Poi il dietrofrontIl referendum sulla Giustizia si avvicina, tra scontri a livello politico tra governo e magistratura. Ma adesso nella bufera finisce anche la Chiesa. Ha creato un po’ di agitazione e imbarazzo ... affaritaliani.it

Cecchini a Sarajevo, l'arrivo di Vegnaduzzo a Palazzo di giustizia. Ai pm ha detto: Non è vero niente. Dietrofront sui viaggi di lavoro e minacce dell'avvocato VIDEOGiuseppe Vegnaduzzo, l'uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti dalla Procura di Milano, ha ... ilgazzettino.it