Genova traffico di migranti | fermati 10 tunisini

Dieci tunisini sono stati fermati nell'ambito di un'operazione sul traffico di migranti a Genova. A carico degli arrestati viene contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e veicoli utilizzati per il trasporto e il trasferimento dei migranti. L'indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altri soggetti e reti criminali coinvolte nel traffico internazionale.

Contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria; per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all’estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato “hawala”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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