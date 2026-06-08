Tra pace e perfezione
Un lettore ha fotografato le trasparenze di Torre Chianca, una località sulla costa salentina. Lo scatto mostra le caratteristiche caratteristiche di questa zona, con particolare attenzione alle sue acque e alla struttura circostante. La foto è stata condivisa dal lettore, Claudio De Marco, che ha deciso di documentare questa scena. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti sul contesto della fotografia.
TORRE CHIANCA (Lecce) - Lo scatto alle trasparenze di Torre Chianca da parte di un nostro lettore, Claudio De Marco. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fare pace con l'imperfezione
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@Pontifex_es 4 Papa Leone XIV:La festa di Dio è la nostra festa. Per questo: Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. ANGELUS: Domenica, 31 x.com
Matteo Sciaudone. . Giorno 65 di 90. Non perfezione. Costanza. Sai qual è la cosa più difficile di una sfida da 90 giorni? Non è il giorno 1. Non è nemmeno il giorno 90. È il giorno 65. Quando l'entusiasmo iniziale è finito e il traguardo sembra ancora lontano - Facebook facebook
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