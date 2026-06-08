Tra pace e perfezione

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un lettore ha fotografato le trasparenze di Torre Chianca, una località sulla costa salentina. Lo scatto mostra le caratteristiche caratteristiche di questa zona, con particolare attenzione alle sue acque e alla struttura circostante. La foto è stata condivisa dal lettore, Claudio De Marco, che ha deciso di documentare questa scena. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti sul contesto della fotografia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TORRE CHIANCA (Lecce) - Lo scatto alle trasparenze di Torre Chianca da parte di un nostro lettore, Claudio De Marco. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fare pace con l'imperfezione

Video Fare pace con l'imperfezione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tra filtri di bellezza e ansia da perfezione, cresce la "Snapchat dysmorphia"

Robert Mapplethorpe all’Ara Pacis: la perfezione della forma tra fotografia e classicitàDal 29 maggio al 4 ottobre 2026, il Museo dell’Ara Pacis presenta una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più noti del Novecento.

Argomenti più discussi: Il ringraziamento della Diocesi di Pistoia e di Parte Guelfa al vescovo Tardelli - Parte Guelfa - Ordo Partis Guelfae; Edgar Morin: complessità e libertà; Rapporto Italia di Eurispes 2026: il futuro, tra distopie e speranze; Angelus. Leone XIV: la Trinità come antidoto alle polarizzazioni.

Card. Parolin in Kuwait: Gesù rifugio di pace per l’umanità/ Siate preti nell’amore, non nella perfezioneLa visita del cardinale Pietro Parolin in Kuwait: il legame della Chiesa, la speranza di Cristo come rifugio di pace anche nel deserto LA VISITA IN KUWAIT E L’ATTENZIONE DELLA CHIESA PER IL COMPLESSO ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web