Tra pace e perfezione

Notizia in breve

Un lettore ha fotografato le trasparenze di Torre Chianca, una località sulla costa salentina. Lo scatto mostra le caratteristiche caratteristiche di questa zona, con particolare attenzione alle sue acque e alla struttura circostante. La foto è stata condivisa dal lettore, Claudio De Marco, che ha deciso di documentare questa scena. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti sul contesto della fotografia.