Robert Mapplethorpe all’Ara Pacis | la perfezione della forma tra fotografia e classicità

Dal 29 maggio al 4 ottobre 2026, il Museo dell’Ara Pacis presenta una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più noti del Novecento. L’esposizione si concentra sulle sue opere che mettono in evidenza la perfezione delle forme e il rapporto tra fotografia e classicità. La rassegna raccoglie una selezione di immagini che illustrano le sue capacità di catturare la bellezza attraverso la messa in scena di corpi e oggetti. La mostra si svolge nel contesto di un percorso espositivo che coinvolge il pubblico con immagini di grande impatto visivo.

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Dal 29 maggio al 4 ottobre 2026 il Museo dell’Ara Pacis ospita Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, la mostra dedicata a uno dei fotografi più famosi del Novecento. Curata da Denis Curti, l’esposizione raccoglie oltre duecento fotografie, alcune delle quali inedite, per offrire al pubblico l’opportunità di entrare nel cuore della ricerca visiva dell’artista e della sua personale idea di bellezza. Promossa da Roma Capitale, dall’Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la mostra è organizzata da Zètema Progetto Cultura e Marsilio Arte in collaborazione con la Robert Mapplethorpe Foundation di New York. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Robert Mapplethorpe. Sensuale classicità in mostra a Palazzo RealeSono le sale di Palazzo Reale di Milano ad ospitare (sino al 17 maggio 2026) una grande monografica dedicata a Robert Mapplethorpe, tra i fotografi... Leggi anche: La fotografia che provoca e interroga: incontro su Robert Mapplethorpe al Foto Cine Club Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza 29 maggio - 4 ottobre Museo dell'Ara Pacis In mostra circa 200 fotografie, dalle nature morte ai ritratti, ogni scatto riflette un rigore formale di assoluta classicità. IG museiincomuneroma @museiincomune #VisitR x.com Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezzaCirca 200 fotografie di Robert Mapplethorpe al Museo dell'Ara Pacis: bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. itinerarinellarte.it Robert Mapplethorpe, il doc sul provocatorio fotografo americano – VideoOggi 24 ottobre esce come evento nelle sale cinematografiche The Space, con Wanted e Feltrinelli Real Cinema, Mapplethorpe, documentario sulla vita di Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più ... panorama.it