Calici in villa fest - calici in fiore Lecce brinda alla primavera

Lecce si appresta ad ospitare l’evento “Calici in Fiore”, che si terrà il primo e il due maggio nel viale alberato davanti all’arco di Porta Napoli. La manifestazione si svolgerà dalle 17 fino a mezzanotte, offrendo un’occasione per vivere la primavera attraverso degustazioni di vini e un’atmosfera conviviale nel cuore della città. È uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con un percorso che unisce cultura e tradizione locale.

LECCE - Lecce si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione primaverile: Calici in Fiore, in programma l’1 e 2 maggio, dalle ore 17 fino a mezzanotte, nello scenografico viale alberato antistante l’arco di Porta Napoli. Due giornate all’insegna del gusto e della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lecce, il gusto del rosato invade Porta Napoli: arriva Calici in Fiore? Cosa sapere Lecce ospita l'evento Calici in Fiore a Porta Napoli il 1 e 2 maggio. Leggi anche: Calici sotto le stelle a Villa de Claricini Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lecce brinda alla primavera, a Porta Napoli torna Calici in Fiore; L’1 e 2 Maggio Lecce brinda alla primavera con la prima edizione di Calici in Fiore; LECCE: Due Nuovi Appuntamenti Del Progetto Smart-In Al Parco Archeologico Di Rudiae; VILLA CIPRIANI IN URUGUAY: MINETTI, FESTE E SQUILLO. Calici in villa fest - calici in fiore. Lecce brinda alla primaveraLECCE - Lecce si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione primaverile: Calici in Fiore, in programma l’1 e 2 maggio, dalle ore 17 fino a mezzanotte, nello scenografic ... lecceprima.it Calici in Villa Fest, appuntamento il 23 e 24 Agosto a LecceLa festa dei vini pugliesi apre la grande festa dei Santi Patroni. Il 23 e 24 agosto prossimi arriva a Lecce la prima edizione di Calici in Villa Fest, la due giorni che celebra i vini pugliesi e il ... corrieresalentino.it Esalta ogni brindisi con i calici da vino bianco Bormioli! Eleganti, resistenti e perfetti per ogni occasione, questi calici in vetro da 44,5 cl sono ideali per valorizzare aromi e profumi del vino bianco, rendendo ogni sorso un’esperienza unica Il set da 6 pezz facebook