Patrizi in villa - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica

Un gruppo storico culturale organizza una visita guidata a Villa Molin, incentrata sulla vita nel XVI secolo. La giornata prevede una rievocazione storica con protagonisti che interpretano figure del periodo, tra cui Nicolò Molin, che apre le porte della villa per far rivivere l’atmosfera del 1500. L’evento mira a ricostruire le atmosfere e le tradizioni di quell’epoca attraverso un’esperienza immersiva.

Rivive il ‘500 con il gruppo storico culturale I Patrizi Veneti. Sarà Nicolò Molin in persona ad aprirvi le porte della villa per farvi vivere una giornata di festa del tardo 1500. I patrizi Veneti con i loro splendidi costumi accompagneranno la visita alla villa concludendo con un concerto nel salone delle feste. Visita guidata e spettacolo ore 15. Realizzata nel 1597, Villa Molin è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, l’architetto vicentino che lo storico Rudolf Wittkower definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, la villa rappresenta un affascinante percorso nella storia dell’arte, dove Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono in armonia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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