Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 tappa 2 | vince Charmig Ordine d' arrivo e classifica
Il ciclista Charmig ha vinto la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, che si è svolta a Le Puy-en-Velay. L'ordine di arrivo ha visto al secondo posto un altro atleta, seguito da un terzo classificato. La classifica generale riflette il risultato di questa tappa, con Charmig in testa. La competizione continua con le successive frazioni della gara, che coinvolgono diversi atleti e percorsi nella regione.
Le Puy-en-Velay (Francia), 8 giugno 2026 - La tappa 2 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 premia ancora la fuga nella figura oggi di Anthon Charmig, bravo a liquidare il resto dei battistrada sull'ultimo dei 5 GPM scalati in una giornata per il resto abbastanza interlocutoria per gli uomini della classifica generale, se si eccettua le ormai acclarate difficoltà di Joao Almeida ogni volta che la strada si impenna. Così, mentre il danese si gode il suo ritorno alla vittoria dopo un digiuno di oltre 4 anni (l'ultima risaliva al Tour of Oman 2022 ), i big della graduatoria, al momento ancora comandata da Alex Baudin, pensano già alle fatiche di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 Stage 2 Highlights
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