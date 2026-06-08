Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 tappa 2 | vince Charmig Ordine d' arrivo e classifica

Notizia in breve

Il ciclista Charmig ha vinto la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, che si è svolta a Le Puy-en-Velay. L'ordine di arrivo ha visto al secondo posto un altro atleta, seguito da un terzo classificato. La classifica generale riflette il risultato di questa tappa, con Charmig in testa. La competizione continua con le successive frazioni della gara, che coinvolgono diversi atleti e percorsi nella regione.