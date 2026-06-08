Nella seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il danese Anthon Charmig ha vinto in fuga, ottenendo la sua seconda vittoria tra i professionisti. La gara, precedentemente nota come Giro del Delfinato, ha visto una fuga che ha concluso con il successo del ciclista di Uno-X Mobility. La vittoria rappresenta un risultato importante per Charmig, che ha battuto i rivali in una tappa caratterizzata da attacchi e scatti.

Colpo a sorpresa nella seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 (l’ex Giro del Delfinato), con il successo del danese Anthon Charmig (Uno-X Mobility), che ottiene così la sua seconda vittoria in carriera tra i professionisti. Una giornata in cui è arrivata la fuga al traguardo, con il gruppo che negli oltre 234 chilometri da Saint-Martin-le-Vinoux a Le Puy-en-Velay ha lasciato fare gli attaccanti, che si sono così giocati il successo. Il gruppo ha semplicemente controllato, non preoccupandosi dei fuggitivi, visto che nessuno creava problemi in chiave classifica generale. Ad una cinquantina di chilometri dal traguardo, capendo ormai che si sarebbero giocati la vittoria, si è accesso la bagarre anche tra gli attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, arriva la fuga nella seconda tappa e vince Charmig

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