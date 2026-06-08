tossicologia del futuro a bologna si apre il congresso sitox

A Bologna si è aperto il 23esimo congresso nazionale della Società italiana di tossicologia, che si svolge dall’8 al 10 giugno all’Hotel Savoia. L'evento riunisce esperti del settore per discutere delle nuove frontiere della tossicologia. Durante le giornate sono previsi interventi, presentazioni e tavole rotonde su temi legati alla tossicologia del futuro. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore.

Bologna, 8 giu. (dall'inviata dell'Adnkronos Francesca Filippi) - Si è aperto oggi a Bologna il 23esimo congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox), in programma dall'8 al 10 giugno all'Hotel Savoia. Tre giorni di lavori, oltre 80 esperti coinvolti tra relatori, moderatori e componenti dei panel, più di 20 sessioni scientifiche e momenti congressuali, comunicazioni orali, poster session e flash communication per fare il punto sul ruolo della tossicologia nella tutela della salute pubblica. Il congresso, dal titolo 'Tossicologia e Salute Pubblica: dall'evidenza scientifica alle politiche sanitarie', mette al centro il contributo della tossicologia alle decisioni sanitarie e regolatorie, in un equilibrio tra salute pubblica, sostenibilità e crescita economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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