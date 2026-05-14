Terni ortopedia del futuro | il congresso tra innovazione e tecnologia

Da ternitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni si è svolto un congresso dedicato all’ortopedia, un settore che negli ultimi anni ha subito significativi cambiamenti grazie all’adozione di nuove tecnologie e metodi terapeutici. Durante l’evento, professionisti del settore hanno presentato le ultime novità in campo chirurgico e riabilitativo, condividendo esperienze e risultati relativi all’utilizzo di dispositivi all’avanguardia e tecniche innovative. La manifestazione ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse regioni, unendo competenze e conoscenze in un confronto diretto.

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Una profonda trasformazione ha vissuto l’ortopedia, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e approcci terapeutici innovativi. Su questo tema si concentrerà il congresso denominato ‘Evoluzioni tecnologiche in ortopedia: dalla medicina rigenerativa alla chirurgia computer assistita’ in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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