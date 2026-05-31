Konate lascia il Liverpool a parametro zero! Spiragli per la Serie A? Si apre questo scenario per il futuro del francese

Il difensore lascia il Liverpool a fine stagione senza costi di trasferimento. La sua decisione di non rinnovare il contratto ha aperto la possibilità di un trasferimento gratuito. Attualmente, ci sono trattative in corso con diversi club, tra cui alcune squadre di Serie A. La sua partenza dal club inglese diventa ufficiale al termine del campionato.

Konate via dal Liverpool a parametro zero! Il difensore potrebbe arrivare in Serie A, ecco cosa sta accadendo. Il calciomercato internazionale è pronto a registrare un clamoroso scossone, capace di stravolgere i piani strategici di molte big europee. Quando tutto sembrava ormai perfettamente apparecchiato per il prolungamento del matrimonio sportivo tra il Liverpool e il suo perno difensivo, la trattativa si è bruscamente e definitivamente arenata. Ibrahima Konate si appresta così a salutare la Premier League alla naturale scadenza del suo accordo, fissata per il prossimo 30 giugno 2026. Questa inaspettata rottura lo trasforma istantaneamente in uno dei parametri zero più ambiti e pregiati a livello mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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KONATE TO LEAVE LIVERPOOL ON A FREE TRANSFER! WHAT ARE WE DOING | LFC FAN REACTION

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