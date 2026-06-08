Toscolano Maderno | mostra È sempre tutto vero

Da bresciatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno, alle ore 15:00, il Museo della Carta di Toscolano Maderno inaugura la mostra:  È sempre tutto vero. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione Valle delle Cartiere e Fondazione Bianchi ETS. In mostra oggetti del passato, come la Gerla, la Monega o il Grumial. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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