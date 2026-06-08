Toscolano Maderno | mostra È sempre tutto vero
Sabato 13 giugno, alle ore 15:00, il Museo della Carta di Toscolano Maderno inaugura la mostra: È sempre tutto vero. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione Valle delle Cartiere e Fondazione Bianchi ETS. In mostra oggetti del passato, come la Gerla, la Monega o il Grumial. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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È sempre tutto veroTOSCOLANO MADERNO (BS) – Sabato 13 giugno, alle ore 15:00, il Museo della Carta di Toscolano Maderno inaugura la mostra È sempre tutto vero. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione Valle delle Cartiere e Fondazione facebook
Taste of Culture al Museo della Carta di Toscolano MadernoIl 15 giugno 2026 il Museo della Carta di Toscolano Maderno ospita Taste of Culture, un evento che unisce cultura, enogastronomia e storia della carta sul Lago di Garda. gardanotizie.it