Toscolano Maderno | delitto all' Oktoberfest
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La compagnia teatrale "I delitti della Duse" e la direzione del ristorante "la terrazza sul lago" di Maderno sul Garda invitano a partecipare alla serata del 15 maggio 2026 inizio ore 19,45. menù con:- antipasto- bis di primi piatti- secondo piatto- contorno- dessert- caffè - acqua e vino al. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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