Toscolano Maderno | disegniamo l' arte museo della carta
In occasione di "Disegniamo l'arte" il Museo della Carta regalerà ai suoi piccoli visitatori un libretto con giochi, disegni, enigmi da risolvere per scoprire le storie nascoste tra i documenti antichi e le immagini d'epoca della mostra "Voci di Carta. Storie di vita dalla Valle delle Cartiere". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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