Bankitalia ha sottolineato che in Toscana è necessaria una maggiore innovazione per stimolare la crescita. La regione presenta una crescita modesta e un tessuto produttivo ancora molto legato ai settori tradizionali. La banca centrale evidenzia la priorità di investire in innovazione, competenze e capitale di rischio per favorire uno sviluppo più sostenuto.

Firenze, 8 giugno 2026 - Una crescita modesta, un tessuto produttivo ancora fortemente legato ai settori tradizionali e la necessità di puntare con decisione su innovazione, competenze e capitale di rischio. È quanto emerge dal rapporto annuale sull'economia della Toscana presentato da Banca d’Italia, che fotografa una regione alle prese con problemi strutturali che rischiano di frenarne la competitività. Nel 2025 il Pil toscano è cresciuto di un solo 0,4%, meno della media nazionale ferma allo 0,5%. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata nel periodo successivo alla pandemia. “Possiamo confermare una debolezza di fondo dell'economia della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, Bankitalia: “Serve più innovazione per rilanciare la crescita”

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