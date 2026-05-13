Nella città di Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni dopo averlo sorpreso in via Gradoni e Canali durante un'attività sospetta. Durante il blitz, sono stati sequestrati quasi 28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 7.000 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito e l’accertamento dei fatti.

Fermato dopo un sospetto via vai in via Gradoni e Canali: sequestrati quasi 28 grammi di cocaina, bilancino di precisione e oltre 7mila euro. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Patrizio Loffredo, 47enne della zona già noto alle forze dell’ordine. È sera ed una pattuglia dei carabinieri gira tra le vie di Torre del Greco quando in via Gradoni e Canali qualcosa attira la loro attenzione. Nei pressi di un palazzo c’è un via vai sospetto. Qualcuno arriva in scooter, parcheggia entra e torna in sella dopo pochi minuti, altri entrano furtivamente nella speranza di non essere notati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco, blitz dei carabinieri: arrestato 47enne per spaccio di cocaina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Spaccio nei boschi, blitz dei carabinieri: arrestato con cocaina, eroina e contantiBlitz antidroga nei boschi del Comasco, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con diverse sostanze stupefacenti e denaro contante.

Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari...

Temi più discussi: Sant'Antimo, scacco ai Ranucci e Verde: clan in guerra per la droga; Torre del Greco, rudere in fiamme: nessun ferito - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Arresti per estorsione tra Ercolano e Torre del Greco; Torre del Greco, entra nel vivo il progetto InclusiOn: accendiamo il futuro.

Torre del Greco, blitz dei carabinieri: arrestato 47enne con stupefacenti e migliaia di euro in casaUn 47enne di Torre del Greco finisce in manette dopo un controllo dei carabinieri che scoprono cocaina, denaro contante e materiale per il taglio della droga nella sua abitazione. cronachedellacampania.it

Hantavirus, rassicurazioni sul marittimo di Torre del Greco: «Sta bene e non ha sintomi»Torre del greco– Nessun allarme, ma massima vigilanza. È questo il messaggio che arriva dalle autorità sanitarie in merito al caso del marittimo di 24 anni di ... cronachedellacampania.it