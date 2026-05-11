Hantavirus 24enne di Torre del Greco in quarantena obbligatoria | sindaco firma ordinanza in attesa di disposizioni ministeriali

Un giovane di 24 anni residente a Torre del Greco è stato posto in quarantena obbligatoria a causa di un sospetto di infezione da hantavirus. Il sindaco ha firmato un’ordinanza in attesa di indicazioni ministeriali. Nel frattempo, a Tenerife, i passeggeri della nave da crociera Hondius stanno lasciando la nave uno ad uno e rientrando nei loro paesi di provenienza.

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Non solo i passeggeri che mano a mano stanno scendendo dalla nave da crociera Hondius, attraccata a Tenerife, e facendo ritorno nei loro paesi. Un 24enne italiano di Torre del Greco è stato posto in quarantena obbligatoria: si tratta di uno dei quattro passeggeri del volo Klm sul quale è salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell’ hantavirus. A decidere per la quarantena è stato il sindaco della cittadina campana, Luigi Mennella, che ha firmato l’ordinanza in attesa di precise disposizioni da parte del ministero della Salute. Il ragazzo, un marittimo segnalato negli scorsi giorni dall’autorità sanitaria dei Paesi Bassi, dovrà sottoporsi a un periodo di isolamento di 45 giorni, restando in una stanza con bagno dedicato e monitorando costantemente la temperatura corporea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, 24enne di Torre del Greco in quarantena obbligatoria: sindaco firma ordinanza in attesa di disposizioni ministeriali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, in quarantena obbligatoria 24enne di Torre del GrecoÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo del volo Klm da Johannesburg e diretto ad... Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del GrecoE' stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco , uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi... Argomenti più discussi: Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++; I quattro italiani che erano sul volo della donna deceduta per Hantavirus non hanno sintomi. L'ipotesi: screening dei loro contatti. NEWS - Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ift.tt/upig6t4 x.com Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorniÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta ... ilmattino.it