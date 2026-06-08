Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, torna “Super Karaoke” con Michelle Hunziker. Il programma, uno dei più noti della televisione italiana, sarà trasmesso in una versione completamente rinnovata. La trasmissione vedrà la conduttrice al timone, con nuovi elementi e scenografie, e andrà in onda in due serate consecutive.

Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, torna uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata: “Super Karaoke”. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni “partecipanti speciali”, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Michelle Hunziker.

© Liberoquotidiano.it - Torna Super Karaoke con Michelle Hunziker

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Karaoke con Michelle Hunziker, i consigli di Fiorello - La Pennicanza 11/03/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Super Karaoke, Michelle Hunziker torna su Canale. Da Anna Tatangelo a Raf: chi sono gli ospiti

Leggi anche: Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta in tv un cult dello spettacolo

Temi più discussi: Michelle Hunziker su Canale 5 con Super Karaoke, 'la musica per me è terapeutica'; Super Karaoke, torna lo show con Michelle Hunziker: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti; Super Karaoke con Michelle Hunziker debutta in tv: quando, i capisquadra, gli ospiti e le sfide; Super Karaoke torna su Canale 5 con Michelle Hunziker: Fiorello le ha già dato la sua benedizione.

Domani e mercoledì, in prima serata, su #Canale5, torna uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata: #SuperKaraoke. Alla conduzione #MichelleHunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrent x.com

Super Karaoke torna su Canale 5 con Michelle Hunziker: Fiorello le ha già dato la sua benedizioneSuper Karaoke torna su Canale 5 l’8 e il 10 giugno con Michelle Hunziker alla conduzione. E Fiorello, padre storico del format, ha già dato la sua benedizione in diretta a La Pennicanza. Vedremo come ... fanpage.it

Match Thread - Hurricanes v Brumbies | Super Rugby Pacific 2026 | QF reddit

Super Karaoke in prima serata su Canale 5: da Noemi a Sal Da Vinci e Al Bano, tutti gli ospiti e la scalettaTorna lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, 'Super Karaoke', uno dei format più iconici e popolari ... msn.com