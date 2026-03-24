Michelle Hunziker riporta in tv il Karaoke, un grande classico che ha tenuto incollati gli italiani davanti al piccolo schermo per stagioni. Fiorello lo portò al successo negli anni ’90 con il suo stile unico, l’inconfondibile codino e i completi super colorati. Ora, è il turno di della super conduttrice svizzera che riprendere il microfono per condurre Super Karaoke su Canale 5. Ad esibirsi non sarà il pubblico delle piazze, ma un parterre di noti cantanti. Gli artisti in gara Sono otto i grandi nomi della musica italiana che canteranno sul palco di Super Karaoke: – Noemi – Albano – Raf – Spagna – Anna Tatangelo – Francesco Renga – Sal Da Vinci – Serena Brancale La sfida Non sarà facile per Michelle Hunziker seguire le orme di Fiorello, ma ha la benedizione del maestro sancita da una videochiamata con la collega. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta in tv un cult dello spettacolo

Articoli correlati

Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in ondaSiamo in pieno revival televisivo, ormai non possiamo più negarlo, e la musica è una delle grandi protagoniste di questo grande effetto nostalgia...

Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format...

Approfondimenti e contenuti su Super Karaoke

Temi più discussi: Super Karaoke con Michelle Hunziker: 26 e 27 marzo registrazioni a Ferrara; Super Karaoke, svelati i primi tre big che faranno scatenare il pubblico: quando va in onda e chi accompagnerà Michelle Hunziker; Mediaset, Michelle Hunziker con Super Karaoke, tornano i Cesaroni e Temptation Island: tutte le novità; Super Karaoke arrivano due serate speciali con Michelle Hunziker su Canale 5.

Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format più ... ilsipontino.net

Il Karaoke arriva in tv con Michelle Hunziker, diventa Super Karaoke con Sal Da Vinci e gli altriIl Karaoke torna in tv condotto da Michelle Hunziker ma a cantare saranno otto artisti da Sal Da Vinci a Raf, Anna Tatangelo e altri ... ultimenotizieflash.com

Super Karaoke, Al Bano e Sal Da Vinci nel cast Al fianco di Michelle Hunziker, otto artisti nelle due puntate in arrivo su Canale 5. Nuovo è anche il logo... che sembra quello rivisitato (e orribile) di Scherzi a Parte! facebook

‘Battiti Live Spring 2026’ e ‘Super Karaoke’ a Ferrara: disposizioni per la vendita di bevande nel centro cittadino x.com