Gropparello accende l’estate tra sport musica e solidarietà | torna il Memorial Chicco Maggi

A Gropparello prende il via un evento estivo che durerà tre settimane, caratterizzato da attività sportive, musica e iniziative di solidarietà. La manifestazione include tornei di calcio, spettacoli musicali e momenti di aggregazione per coinvolgere la comunità locale. Durante l’evento si svolgono anche iniziative benefiche volte a raccogliere fondi per cause sociali. La rassegna mira a portare in paese un’atmosfera di festa, promuovendo lo sport e la musica come strumenti di unione tra le persone.

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