Gropparello accende l’estate tra sport musica e solidarietà | torna il Memorial Chicco Maggi
A Gropparello prende il via un evento estivo che durerà tre settimane, caratterizzato da attività sportive, musica e iniziative di solidarietà. La manifestazione include tornei di calcio, spettacoli musicali e momenti di aggregazione per coinvolgere la comunità locale. Durante l’evento si svolgono anche iniziative benefiche volte a raccogliere fondi per cause sociali. La rassegna mira a portare in paese un’atmosfera di festa, promuovendo lo sport e la musica come strumenti di unione tra le persone.
Tre settimane di calcio, musica, aggregazione e beneficenza per trasformare Gropparello nel cuore pulsante dell’estate sportiva piacentina. Da sabato 24 maggio, prende ufficialmente il via la quarta edizione del Memorial Chicco Maggi, il torneo dedicato al ricordo di Francesco “Chicco” Maggi che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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