Torna Salice comunità che legge | tra gli ospiti Cecchi Paone e Dacia Maraini

A Salice Salentino si è tenuta la quinta edizione della rassegna culturale “Salice Comunità che Legge”. Tra gli ospiti presenti ci sono stati Alessandro Cecchi Paone e Dacia Maraini. La manifestazione comprende incontri dedicati a libri e autori, aperti alla partecipazione della cittadinanza, e si svolgerà durante l’estate con vari momenti di confronto.

SALICE SALENTINO – Alessandro Cecchi Paone e Dacia Maraini a Salice Salentino per la rassegna culturale “Salice Comunità che Legge”, che torna con la quinta edizione e un programma di incontri che animerà l’estate tra libri, autori e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.Gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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