A Cervia, dall’8 al 10 maggio, si svolge un festival letterario dedicato a Grazia Deledda in occasione del centenario del premio Nobel assegnato alla scrittrice sarda. Tra gli ospiti previsti c’è Dacia Maraini, insieme a diverse iniziative culturali pensate per celebrare l’autrice. L’evento si svolge nel rispetto di un calendario di incontri e attività che coinvolgono autori e pubblico.

Torna a Cervia il festival letterario dedicato a Grazia Deledda, con una serie di iniziative in programma dall’8 al 10 maggio in occasione del centenario del Nobel alla scrittrice sarda. Ospite d’onore di questa quarta edizione, la scrittrice Dacia Maraini; tra gli altri, si segnalano Marcello Fois e Nicoletta Verna. Il cuore del festival sarà il giardino della residenza cervese di Grazia Deledda, Villa Caravella (ricordata nei suoi scritti come "la casa color biscotto") in viale C. Colombo 65. Qui, nelle giornate di sabato e domenica, si alterneranno studiosi, scrittori e protagonisti della scena culturale contemporanea, in un clima di festa e convivialità tra laboratori e installazioni artistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Grazia Deledda. Tra gli ospiti Dacia Maraini

Notizie correlate

La scrittrice Dacia Maraini: «Gli animali parlano con l’intelligenza della vita»È da qui che parte il nuovo libro di Dacia Maraini «Anche i cani a volte volano», edito da Solferino, una raccolta di racconti, memorie e interventi...

Leggi anche: Festival Filosofico, Dacia Maraini all’Auditorium Sant’Agostino

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Omaggio a Grazia Deledda. Tra gli ospiti Dacia Maraini; Grazia Deledda: un Nobel senza tempo; Cervia celebra Grazia Deledda: tre giorni di eventi per i 100 anni dal conferimento del Nobel; Gli studenti dell’Alberghiero di Pesaro preparano un pranzo ispirato a Grazia Deledda.

Cervia celebra Grazia Deledda: tre giorni di eventi per i 100 anni dal conferimento del NobelCervia si prepara a rendere omaggio a Grazia Deledda con una nuova edizione del festival letterario a lei dedicato, dall’8 al 10 maggio ... ravennanotizie.it

A Cervia il festival dedicato a Grazia Deledda: Maraini ospite d’onore nel centenario del NobelA Cervia il festival dedicato a Grazia Deledda: Maraini ospite d’onore nel centenario del Nobel - Culture - sardiniapost ... sardiniapost.it

Nel centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda (1926–2026), la Sardegna si prepara a rendere omaggio alla sua più grande voce letteraria con eventi istituzionali, iniziative culturali, progetti con le scuole e appuntamenti speciali. Qui i det - facebook.com facebook