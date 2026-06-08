Torna l' appuntamento con ' Il medico risponde' | protagonista Chiara Delli Gatti
Continua, a Cento, il ciclo di incontri informativi gratuiti ‘Il medico risponde’, promosso dal Comune e dall’Azienda Usl di Ferrara, che vede come protagonisti gli specialisti dell’ospedale Santissima Annunziata. L’iniziativa è pensata per offrire ai cittadini un’occasione diretta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
From Security Guard to Secret Power Behind a Billionaire Wife
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Nuovo appuntamento con 'Il notaio risponde': lo sportello di consulenza gratuitaGiovedì 30, dalle 15 alle 18, si terrà il quarto appuntamento dell'anno con lo sportello di consulenza gratuita ‘Il notaio risponde’.