Torna l' appuntamento con ' Il medico risponde' | protagonista Chiara Delli Gatti

Continua, a Cento, il ciclo di incontri informativi gratuiti ‘Il medico risponde’, promosso dal Comune e dall’Azienda Usl di Ferrara, che vede come protagonisti gli specialisti dell’ospedale Santissima Annunziata. L’iniziativa è pensata per offrire ai cittadini un’occasione diretta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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From Security Guard to Secret Power Behind a Billionaire Wife

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