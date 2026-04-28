Nuovo appuntamento con ' Il notaio risponde' | lo sportello di consulenza gratuita
Giovedì 30, dalle 15 alle 18, si terrà il quarto appuntamento dell'anno con lo sportello di consulenza gratuita ‘Il notaio risponde’. L'iniziativa, promossa dal Consiglio notarile in collaborazione con il Comune di Ferrara, si svolgerà in una sala del Municipio e offrirà un servizio di ascolto e consulenza legale ai cittadini. L'incontro rappresenta un momento dedicato a fornire assistenza su questioni notarili senza costi.
Quarto appuntamento dell'anno con sportello di consulenza gratuito per i cittadini: ‘Il notaio risponde’, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza promosso dal Consiglio notarile in collaborazione con il Comune di Ferrara, si terrà giovedì 30 dalle 15 alle 18 in una sala del Municipio di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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