Un anestesista dell'ospedale Perrino di Brindisi, indagato per aver presumibilmente ucciso e torturato gatti, è tornato a lavorare dopo aver usufruito di un congedo ordinario. La struttura sanitaria ha deciso di metterlo in congedo forzato in seguito alle accuse, ma ora il medico ha ripreso servizio. La vicenda ha attirato l'attenzione su questa vicenda che coinvolge l'ambiente ospedaliero.

Un anestesista dell’ospedale Perrino di Brindisi, indagato per presunti maltrattamenti e uccisioni di gatti, è rientrato in servizio dopo un periodo di congedo ordinario. La direzione generale della Asl ha però disposto il suo immediato allontanamento dal reparto, incaricando il direttore di Anestesia e Rianimazione, di rimetterlo in congedo forzato. La notizia, riportata dall’edizione di Lecce del Corriere della Sera, parla di un clima di ostilità e tensione nei confronti del medico. Alla base della decisione vi sono sia la gravità delle accuse e delle indagini in corso, sia il malcontento per il fatto che il medico fosse tornato a lavorare usufruendo di prestazioni aggiuntive retribuite, nonostante disponesse ancora di ferie non godute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha ucciso e torturato gatti”, il medico indagato torna a lavoro ma l’Asl lo metto in congedo forzato

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