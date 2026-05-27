torna la decima edizione della uptown green week | una settimana green all’insegna della biodiversità arte letteratura e musica
Dal 8 al 14 giugno 2026, gli spazi verdi di Cascina Merlata Spazio Vivo e del parco di UpTown ospitano la decima edizione della Green Week. Durante la settimana, si svolgono laboratori, passeggiate botaniche, eventi di musica, arte, letteratura e attività di apicoltura. La manifestazione coinvolge diversi spazi all'aperto, riempiendoli di iniziative dedicate alla biodiversità e alla sostenibilità.
Torna la UpTown Green Week per il decimo anno consecutivo: sette giorni — dall'8 al 14 giugno 2026 — in cui gli spazi verdi di Cascina Merlata Spazio Vivo e del parco di UpTown si riempiono di laboratori, passeggiate botaniche, musica, arte, letteratura, apicoltura e tanto altro. Una ricca. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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