Milano ospita la Milano Health Week, un evento di tre giorni dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. Si tratta di un festival europeo che si svolge in città, con un focus su temi legati al benessere e alle nuove tecnologie nel settore sanitario. L’evento offre una serie di iniziative e incontri rivolti ai cittadini e agli operatori del settore.

Milano – In città appuntamento con Milano Health Week, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. In programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova, la manifestazione porterà nel cuore della città istituzioni, comunità scientifica, ospedali, aziende e cittadini, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra tutti gli attori del sistema salute e promuovere un approccio sempre più integrato tra ricerca e innovazione. Un format inedito che trasforma Piazza Gae Aulenti e il distretto di Portanuova in una piattaforma urbana dedicata a prevenzione, innovazione e benessere. Ricerca scientifica, divulgazione, tecnologie avanzate ed esperienze immersive si incontrano così in uno spazio aperto al pubblico pensato per avvicinare le persone a una nuova cultura della salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Health Week, in città 3 giorni di eventi dedicati a salute e prevenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Best Italian Cities to Retire to in 2026 | Moving to Italy: Pros, Cons, & Cost of Living

Notizie e thread social correlati

Economia, salute e prevenzione. Due giorni dedicati alla cucinaDomani e domenica si terrà all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio una manifestazione di due giorni dedicata alla cucina italiana, riconosciuta...

A Roma SaniDays 2026, quattro giorni dedicati a salute e prevenzioneA Roma si svolge dal 20 al 23 maggio la manifestazione SaniDays 2026, dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione.

Temi più discussi: Salute. Domani a Palazzo Marino la presentazione della Milano Health Week; Obesità e innovazione alla Milano Health Week; Milano Health Week in Porta Nuova: conferenza stampa 27 maggio- Comunicati Stampa - UDITE UDITE !; Cheers. Tomorrow at Palazzo Marino the presentation of the Milan Health Week.

#Invito a Festival EU #MHW in #PortanuovaDistrict Villaggio open air Promozione cultura salute partecipativa consapevole diffusa Prevenzione Screening gratuiti Innovazioni e AI #4to6Jun2026 @VivMilano @quellodiCorato @EmilianoVerga @GiovannaDi x.com

Milano Health Week, in città 3 giorni di eventi dedicati a salute e prevenzioneAppuntamento dal 4 al 6 giugno in piazza Gae Aulenti e nel distretto di Portanuova. Cuore della manifestazione sarà un grande villaggio open-air articolato in sei padiglioni tematici. Ecco tutte le in ... ilgiorno.it

Milano Health Week, al via dal 4 al 6 giugno il festival europeo su salute e AIMILANO (ITALPRESS) – Promuovere una cultura della prevenzione più consapevole e partecipativa, valorizzando il ruolo sempre più strategico della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel trasform ... lanuovasardegna.it