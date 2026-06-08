Torna la Maranello Notte Rossa una serata tra motori spettacolo e solidarietà

Da modenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno 2026 si svolge la Maranello Notte Rossa, un evento dedicato ai motori e alla passione per il Cavallino Rampante. La serata prevede esposizioni di auto, spettacoli e momenti di solidarietà, coinvolgendo appassionati e pubblico locale. La manifestazione si svolge nella terra modenese, offrendo un’occasione di intrattenimento e aggregazione tra appassionati di automobili e famiglie.

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Sabato 13 giugno 2026 torna l’atteso appuntamento con la Maranello Notte Rossa, una serata interamente dedicata al mondo dei motori, alla passione intramontabile del Cavallino Rampante e alle emozioni che solo la terra modenese sa regalare. L'evento, organizzato dal Comune di Maranello in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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