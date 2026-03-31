Dal 17 al 19 aprile 2026, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà la prima tappa del FIA World Endurance Championship, la 6 Ore di Imola. L’evento prevede non solo le gare di endurance, ma anche momenti di musica e attività dedicate alle famiglie, coinvolgendo l’intera città in un weekend di sport e intrattenimento.

Dal 17 al 19 aprile 2026, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari torna al centro della scena internazionale con la FIA WEC 6 Hours of Imola, primo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship. Un evento che, dopo il successo delle passate edizioni, evolve ulteriormente trasformandosi in un’esperienza immersiva capace di unire motorsport, intrattenimento e vita cittadina. Non solo gara, dunque, ma un vero e proprio festival diffuso che coinvolge pubblico, famiglie e appassionati in un weekend ad alto tasso di adrenalina e spettacolo. Javier Jimenez La pista: eccellenza e protagonisti internazionali. In pista scenderanno 14 Case costruttrici tra Hypercar e LMGT3, con alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola accende i motori (e la notte): il WEC diventa spettacolo totale tra musica, famiglia e città

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