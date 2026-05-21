Viola Siamo con Te | alle Murate una serata di spettacolo e solidarietà per Make-A-Wish

Venerdì 22 Maggio, a partire dalle ore 18:45, il Caffè Letterario Le Murate di Firenze si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà e spettacolo con l'evento benefico "Viola Siamo con Te". Una serata speciale, ideata e condotta da Lamatulli che vedrà protagonisti numerosi artisti del panorama. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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