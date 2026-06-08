Torna la magia degli agri-picnic palazzo San Giacomo |
Tre giovedì di questa estate, il palazzo San Giacomo a Russi ospita gli agri-picnic, con tavoli all’aperto tra gli alberi. I visitatori possono gustare piatti tradizionali preparati con prodotti locali, ascoltare musica dal vivo e partecipare a intrattenimenti gratuiti per tutte le età. L’evento è promosso dal Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna, offrendo un’esperienza all’aperto nel rispetto delle norme anti-Covid.
Tre giovedì d'estate da vivere a contatto con la natura nella suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi) tra buon cibo contadino, musica live e intrattenimento gratuito per grandi e piccoli!Promossi da Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna, tornano i “Picnic a Palazzo”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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