Torna la magia degli agri-picnic palazzo San Giacomo

Notizia in breve

Tre giovedì di questa estate, il palazzo San Giacomo a Russi ospita gli agri-picnic, con tavoli all’aperto tra gli alberi. I visitatori possono gustare piatti tradizionali preparati con prodotti locali, ascoltare musica dal vivo e partecipare a intrattenimenti gratuiti per tutte le età. L’evento è promosso dal Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna, offrendo un’esperienza all’aperto nel rispetto delle norme anti-Covid.