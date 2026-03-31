Napoli proteste dei disoccupati per i tirocini lavoro | occupato palazzo San Giacomo arriva la Digos

A Napoli, un gruppo di disoccupati ha occupato gli uffici dell'assessora competente per protestare contro i ritardi nei pagamenti dei tirocini lavoro. Contestualmente, alcuni manifestanti hanno preso d'assalto anche il palazzo San Giacomo, occupandolo. La Digos è intervenuta per gestire la situazione e garantire la riapertura degli uffici. La protesta è iniziata questa mattina e prosegue nelle strade vicine.