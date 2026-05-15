Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’
A Palazzo San Giacomo è stata annunciata la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’. L’evento si terrà il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona e coinvolgerà atleti, artisti e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. La serata si svolgerà con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche, offrendo ai presenti una combinazione di intrattenimento, sport e solidarietà. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e nazionali, con l’intento di promuovere l’impegno sociale attraverso una manifestazione di grande richiamo.
Napoli Il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona sport, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, l’evento sportivo e solidale in programma il prossimo 29 maggio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A scendere in campo il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, vs Nazionale Calcio Palestina, in una sfida dal forte valore simbolico, sportivo e sociale. L’evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo, Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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