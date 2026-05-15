Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’

A Palazzo San Giacomo è stata annunciata la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’. L’evento si terrà il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona e coinvolgerà atleti, artisti e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. La serata si svolgerà con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche, offrendo ai presenti una combinazione di intrattenimento, sport e solidarietà. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e nazionali, con l’intento di promuovere l’impegno sociale attraverso una manifestazione di grande richiamo.

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Napoli Il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona sport, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, l’evento sportivo e solidale in programma il prossimo 29 maggio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A scendere in campo il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, vs Nazionale Calcio Palestina, in una sfida dal forte valore simbolico, sportivo e sociale. L’evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo, Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti. Sullo stesso argomento Eventi, presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de “Il Derby dei Campioni”Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de... Confesercenti: San Jacopino Viva, presentata la seconda edizione. Commercio, animazione, vivibilitàFIRENZE – È stata presentata oggi, giovedì 7 maggio 2026, presso “Il Ghiottone”, la seconda edizione di San Jacopino Viva. EVENTO - Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de Il Derby dei Campioni ift.tt/WqBzLom x.com Napoli, presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de Il Derby dei CampioniNapoli, 14 Maggio - Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda ... sciscianonotizie.it Presentata a Palazzo San Giacomo II edizione ‘Il Derby dei Campioni’L'evento è in programma il 29 maggio allo Stadio Maradona Riceviamo e pubblichiamo. Il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona sport, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Si è ... expartibus.it