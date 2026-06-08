Durante la Festa della Musica, si esibirà a Codigoro Nina Zilli, cantante nota per il suo stile soul. La performance è organizzata in occasione del centenario della riconsacrazione della chiesa dell’Abbazia di Pomposa. La cantante sarà presente nell’ambito delle celebrazioni, che prevedono anche altri eventi musicali. La manifestazione si svolge in una location storica, con ingresso aperto al pubblico.

Sono passati 1000 anni dalla riconsacrazione della chiesa dell’Abbazia di Pomposa e per festeggiare, in occasione della ‘Festa della Musica’, si esibirà a Codigoro Nina Zilli. Domenica 21 alle 21, la cantante sarà accompagnata dalla Martini Big Band, diretta dal maestro Michele Corcella, per una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Torna la 'Festa della Musica' con un'ospite d'eccezione dalla voce soul: Nina Zilli x.com

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