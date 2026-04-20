Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso | Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto

Monreale torna a celebrare i 400 anni del Santissimo Crocifisso con un evento musicale che coinvolge artisti come Rocco Hunt e Nina Zilli. L’iniziativa, sospesa l’anno precedente, riprende dopo una pausa di un anno, attirando numerosi partecipanti e rafforzando il legame tra tradizione e comunità. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme e degli aspetti religiosi e culturali che caratterizzano questa ricorrenza.

Dopo un anno di sospensione, Monreale rilancia uno dei suoi eventi più identitari tra memoria, fede e grande partecipazione popolare. Il Comune si appresta a celebrare la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, uno degli eventi religiosi e popolari più significativi della Sicilia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Croce, umanità e speranza: ecco il logo scelto per i 400 anni del Santissimo Crocifisso di MonrealeMonreale – Nel quadro delle iniziative promosse in occasione del quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: via alle luminarie artistiche; U viaggiu: a Monreale una mostra fotografica collettiva per il 400° del SS. Crocifisso; SS Crocifisso di Monreale 400° anniversario | il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio; Monreale 400ª Festa del SS Crocifisso | il programma religioso dal 23 aprile al 3 maggio. Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: via alle luminarie artisticheIl Comune impegna oltre 68 mila euro per l’installazione che resterà per tutto il periodo della festa MONREALE, 18 aprile – La città si prepara a vivere u ... monrealenews.it Santissimo Crocifisso, il programma integrale dei festeggiamentiMONREALE, 20 aprile – Monreale si appresta a vivere l’evento clou della sua vita sociale ed aggregativa: la festa del Santissimo Crocifisso che quest’anno raggiuge la sua edizione numero 400. Una devo ... monrealenews.it Calatafimi - Segesta (Tp) 1 e 2 maggio 2026 Festa del Santissimo Crocifisso #eventiesagreinsicilia #sagre #sagreinsicilia #siciliasagre #feste #festeinsicilia #siciliainfesta #maggio2026 #calatafimi #segesta #trapani - facebook.com facebook