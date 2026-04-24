Il sequel de Il diavolo veste Prada approda nella capitale italiana della moda: Milano ha ospitato la première nazionale del film, in uscita nelle sale il 29 aprile, trasformandosi per una sera in passerella a cielo aperto. Sul red carpet allestito davanti alla Rinascente si sono alternati volti noti della televisione, della musica e dello spettacolo, chiamati a raccolta per uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica. Il diavolo veste Prada 2: chi c’era sul red carpet di Milano. A fare da scenografia, una gigantesca décolleté rossa, richiamo diretto all’immaginario del film e dress code non ufficiale della serata. Un invito raccolto da molte ospiti, sulla scia dell’appello lanciato da Anne Hathaway a “ mettersi in tiro ” per celebrare il ritorno della saga.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla prima milanese del diavolo veste Prada 2 tante star, da Luca Zingaretti con la figlia Emma alle cantanti Clara, Mara Sattei, Nina Zilli

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